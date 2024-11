Qui est Marine Cholley ?

En juillet 2023, Marine Cholley, 31 ans, est investie par un vote au jugement majoritaire comme tête de liste du parti Équinoxe aux élections européennes. Elle avait intégré le bureau quelques mois plus tôt en tant que porte-parole du parti.

« Le plus grand malheur de ce monde, c’est de croire que ce sont les autres qui doivent le sauver. »

Son parcours personnel et professionnel

Fille d’officier de l’armée de l’air, Marine grandit entre la France et l’étranger. Elle en tire une réelle capacité de dialogue avec les citoyens et les cultures. Diplômée ingénieure agronome, après deux ans au sein d’un laboratoire de recherche elle poursuit sa carrière professionnelle en travaillant une année au service de remplacement et apprend le métier d’agricultrice. Elle s’installe finalement à Lyon pour travailler comme Responsable Territoire et Concertation dans des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables.

Dans ce cas, elle sera confrontée à des protestations contre la construction de projets solaires et éoliens. La dissonance entre le discours national qui pousse pour le développement des EnR et la grogne locale qui lève les boucliers la convainc de s’engager dans un parti pour porter politiquement la transition écologique.

Chez Équinoxe

Marine Cholley s’encarte chez Équinoxe avant d’en devenir porte-parole. Elue tête de liste, elle décide de quitter son travail en avril pour s’engager pleinement dans la campagne. Lors du discours d’investiture, Marine dit être convaincue de la capacité de tous à porter les valeurs de convivialité, d’engagement et de sobriété dans le débat public ainsi que l’urgence de faire émerger des propositions justes et adaptées. A quelques semaines des élections Européennes, c’est avec force, détermination et sans complexe qu’elle enchaine les débats et les sollicitations en gardant son sourire et un entrain communicatif.

