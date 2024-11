Réfugiés climatiques

Créer un statut international de réfugié climatique afin de venir en aide aux personnes vivant dans les régions les plus vulnérables au dérèglement climatique (chaleurs extrêmes, sécheresses, inondations, tempêtes…).

Adaptation

Proposer une politique plus ambitieuse de développement des infrastructures et d’adaptation aux pays du Sud afin de limiter les migrations subies.

Aider ces pays à s’adapter au réchauffement climatique en améliorant les suivis météorologiques et la gestion de la ressource en eau.

Intégration

Allouer suffisamment de ressources publiques pour accueillir dignement et réussir l’intégration des migrants en proposant de manière systématique : un apprentissage de la langue du pays d’accueil, un accès régulier aux soins et un suivi psychologique et social, un suivi pour la recherche d’un logement, de formation et de travail.

Répartition

Inciter les pays de l’UE à définir des politiques d’accueil ambitieuses à la hauteur de leurs capacités d’accueil potentielles.

Créer un processus européen de demande d’asile et répartir l’effort d’accueil équitablement entre tous les pays de l’Union.

Faciliter la prise en charge des demandes dans les pays de départ et de transit via les réseaux consulaires (y compris pour la demande d’asile) et organiser le trajet.

Responsabilité